Росія у Чорному морі тримає п’ять кораблів, серед них є носій «Калібрів» – ВМС ЗСУ

Росія у Чорному морі тримає п’ять кораблів, серед них є носій крилатих ракет «Калібр» – загальний залп до 8 ракет.



Як повідомляють Військово-морські сили ЗСУ, також Росія тримає два кораблі в Азовському морі, в Середземному морі – один.

Вранці 15 січня повідомлялось, що у Чорному морі чергують 10 російських кораблів, серед яких – один носій крилатих ракет «Калібр». Згодом РФ зменшила своє корабельне угруповання.

Раніше командувач Військово-морських сил України віцеадмірала Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть «законними цілями» для України у будь-якому місці світового океану.

26 грудня внаслідок удару українських сил по порту Феодосії в окупованому Криму, за даними української сторони і британської розвідки, був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ».

Після удару по кораблю «Новочеркаськ» міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Він зазначив, що домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів.