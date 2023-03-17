У Чорному морі зменшилась кількість російських ракетоносіїв – військові

У Чорному морі кількість російських ракетоносіїв зменшилась до чотирьох, повідомляє оперативне командування «Південь».

«Продовжуючи маневри та пошукову операцію в Чорному морі, ворог тримає на бойовому чергуванні 19 кораблів. Кількість ракетоносіїв зменшено до чотирьох. Як і раніше, підводних – два. Сумарний залп «Калібрами» може сягати 24 ракет», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, загроза ракетної атаки лишається досить високою.

Після потужного шторму на морському узбережжі може підвищитися мінна небезпека, кажуть військові.

16 березня в Чорному морі було п’ять ракетоносіїв, два з яких підводні.

У Держдепартаменті США заявили, що Сполучені Штати бачать ознаки того, що російські сили намагаються дістати уламки розбитого американського безпілотника з дна Чорного моря. Напередодні у Збройних силах України не виключили, що війська РФ можуть здійснювати підводну діяльність у Чорному морі, пов’язану з пошуком безпілотника, який впав днями у море в результаті перехоплення винищувачами РФ.