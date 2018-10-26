В Україні почали знімати екранізацію роману «Залишенець. Чорний ворон» Шкляра

В Україні почали знімати екранізацію роману «Залишенець. Чорний ворон» письменника Василя Шкляра, повідомило Держкіно. Режисером стрічки є Тарас Ткаченко.

«Екранізація «Чорного ворона», звичайно, буде відрізнятися від книги, але ми обов’язково дотримаємося ідеологічних поглядів автора. У роботі над стрічкою ми співпрацюємо з Василем Шклярем. Тема твору дуже актуальна для українців сьогодні. Коли автор писав книгу, було лише передчуття війни, яка розгорнулась зараз на сході. Ми ж у фільмі розповімо історію очима сучасної людини, у чиїй країні палає війна. Сподіваємося, що історія, яку ми знімаємо, об’єднає всю державу», – цитує Ткаченка прес-служба Держкіно.

Режисер зазначив, що в перший знімальний день творча група працювала на локації під Києвом, однак «глядачів також чекатимуть інші впізнавані історичні місця».

Державна фінансова підтримка фільму становить 5,088 мільйона гривень, що є чвертю від загальної вартості виробництва.

Роман Василя Шкляра «Залишенець. Чорний ворон» уперше був виданий у 2009 році. Він розповідає про боротьбу українських повстанців проти радянської влади у 1920-роках.