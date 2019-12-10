Саміт в Парижі відкидає кримських політичних в’язнів з обміну – Чубаров

Документ, підписаний під час зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки» в Парижі, «відкидає всіх кримських політичних в’язнів з обміну». Таку думку 10 грудня висловив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час «Національної правозахисної неКонференції» в Києві, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Вчорашнє комюніке, яке було підписане (за підсумками зустрічі в Парижі – ред.), відкидає всіх кримських політичних в’язнів з обміну. Я знаю, що переговори велися, я знаю, що намагалися, але чи потрібно було його підписувати, виходячи з почуттів сотень і сотень людей? Якщо більш ніж 100 в’язнів з Криму – у них є рідні, діти, дружини, батьки. Це сотні людей», – сказав Чубаров.

9 грудня у Парижі лідери Франції, Німеччини, України та Росії домовились, серед іншого, що до кінця року Київ та Москва проведуть обмін утримуваними особами за формулою «всіх на всіх» до 31 грудня.

Наприкінці жовтня Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода повідомила, що на Донбасі незаконно позбавлені волі 245 людей.

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся останній наразі масштабний обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 на 74». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.