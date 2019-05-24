Чубаров: про місцезнаходження викраденого в Криму Ервіна Ібрагімова мають знати у ФСБ

Про те, де перебуває викрадений у 2016 році викрадений в Криму Ервін Ібрагімов, повинні знати у Федеральній службі безпеки Росії та Управлінні ФСБ Росії по Криму, заявив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії голова Меджлісу кримськотатарського народу і народний депутат Рефат Чубаров.

Чубаров висловлює сподівання, що кримськотатарський активіст, член виконкому Світового конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов все ще живий.

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«Ми дуже розраховуємо на те, що він живий і вони його десь утримують. Хоча ніяк не можемо зрозуміти мотивацію такого жахливого акту. У випадку з Ервіном Ібрагімовим я хочу сказати, що (начальник Управління ФСБ Росії по Криму в 2016 році Віктор – ред.) Палагін, який керував ФСБ в окупованому Криму, не може не знати. Можливо, він і є виконавцем якогось плану, згідно з яким викрадали молодих кримських татар, і серед них був Ервін Ібрагімов», – сказав Чубаров.

За його словами, зникнення Ібрагімова повинно було вплинути на протестні настрої кримських татар на півострові.

«Такі, як Ервін Ібрагімов – це вже нове покоління кримських татар, які дуже активно входили до кримськотатарського національного руху. При цьому вони мали знання, вчилися і ми дуже розраховували на таких, як він... Каральні органи і спецслужби вдавалися до дій, які, з їхньої точки зору, мали влинути на поведінку дуже великих груп людей», – вважає голова Меджлісу.

Публічних коментарів Віктора Палагіна з приводу заяви Рефата Чубарова немає.

Член виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар, колишній депутат міської ради Ервін Ібрагімов був викрадений невідомими в Бахчисараї 24 травня 2016 року. Камера відеоспостереження зафіксувала, як двоє людей у формі російських дорожніх інспекторів зупинили машину Ібрагімова й затягли його до свого мікроавтобуса. Зникли планував разом із членами Меджлісу 25 травня 2016 року поїхати до Судака на суд над кримськотатарськими активістами.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».