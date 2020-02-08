Чумак розповів, як Порошенко «гальмує розслідування»

Заступник генерального прокурора, керівник Спеціалізованої прокуратури у військовій сфері і оборонну-промисловому комплексі Віктор Чумак заявив, що п’ятий президент Петро Порошенко не приходить на допити і тим гальмує розслідування таких справ, як щодо боїв за Іловайськ.

Як сказав він в інтерв’ю Радіо Свобода, зокрема, в цій справі Порошенка треба допитати як верховного головнокомандувача на той час.

«Ще коли ця справа була у Слідчому управлінні Військової прокуратури, ми надсилали повістку Петрові Олексійовичу прийти і розказати. Процесуальний статус – свідок. Процесуальний статус – як свідка. Треба допитати. Ніхто ж нічого не каже про це. Але він повинен був дати цю інформацію, яку знає», – заявив Чумак. «Можна справу передавати до суду, не допитавши ключових свідків?» – додав він.

Державне бюро розслідувань і Національне антикорупційне бюро ведуть близько півтора десятка проваджень, у яких прагнуть допитувати Порошенка. Як стверджує сам п’ятий президент і його адвокати, при цьому дати допитів часто спеціально призначають на дні, коли в нього заплановані закордонні поїздки і міжнародні зустрічі, тому на частину таких допитів він не з’являється. Порошенко також заявляв, що справи, в яких він фігурує, інспіровані колишнім першим заступником голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрієм Портновим і є «яскравим підтвердженням того реваншу, який сьогодні, як ракова пухлина, намагається поширюватися Україною».

Бої за Іловайськ у спробі визволити окуповане місто відбулися в серпні 2014 року і завершилися поразкою українських сил після вторгнення регулярних російських військ, які значно переважали українські чисельністю й озброєнням: українські війська опинилися в оточенні, а при узгодженому з росіянами виході з нього були розстріляні росіянами. За встановленими на цей час даними, внаслідок російської агресії в цьому епізоді війни загинули 368 українських військових, доля 18 невідома; поранених було понад 400, близько 300 потрапили в полон.