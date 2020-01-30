Порошенко не прийде на допит до ДБР 31 січня

П’ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко 31 січня не прийде на допит до Державного бюро розслідувань, повідомила пресслужба його партії.

За словами його адвоката Ігоря Голованя, Порошенко перебуватиме у відрядженні за межами України до 3 лютого.

Захисник зазначив, що Порошенко попереджав слідчих про своє відрядження і 24 січня був готовий свідчити у всіх провадженнях.

На 31 січня призначений допит Порошенка як свідка у «справі українських моряків». Йдеться про перехід українських кораблів «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу» у листопаді 2018 року з Одеси до Маріуполя, під час якого у Керченській протоці російські кораблі обстріляли і захопили українські судна.

У «Європейській солідарності» наполягають, що Порошенко дасть свідчення в цій справі після повернення з відрядження.

Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії. Кілька українських моряків при цьому отримали поранення.

У вересні 2019 року моряки повернулися до України в рамках обміну утримуваними особами з Росією. У січні Федеральна служба безпеки вирішила тимчасово зупинити попереднє слідство в справі моряків.