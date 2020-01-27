ФСБ припинила попереднє слідство у справі українських моряків – Полозов

Слідчий Слідчого управління Федеральної служби безпеки Росії сповістив про рішення про тимчасову зупинку попереднього слідства у справі військових українських моряків. Про це повідомив адвокат Микола Полозов.

«Підстави і мотиви прийнятого процесуального рішення будуть відомі після отримання захистом копії постанови слідства», – зазначив він.

Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії. Кілька українських моряків при цьому отримали поранення.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.

18 листопада Росія передала Україні затримані біля Керченської протоки кораблі. 20 листопада вони прибули у порт Очаків.