У Чикаго скасували концерт російського джазмена, який підтримав анексію Криму

У Чикаго скасували концерт російського джазмена Ігоря Бутмана, який у 2014 році підтримав анексію Криму. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила журналістка Юлія Городецька.

За її словами, активісти, які писали листи організаторам концерту в Нью-Йорку з проханням його скасувати, отримали повідомлення, що виступ в Чикаго скасовується.

Редакція Крим.Реалії має текст листа. У ньому мовиться, що концерт скасовують через розбіжності у графіку джазмена.

У грудні 2019-го та січні 2020 року кілька концертів Бутмана вже скасували в Бостоні та Енн-Арборі (штат Мічиган). Останній концерт не відбувся через те, що активісти організації Arts Against Aggression повідомили керівництву закладу про політичну позицію музиканта.

Бутман – громадянин Росії і США. Поїздки американських громадян на територію анексованого Росією Криму є порушенням режиму санкцій, накладених на Москву за агресію щодо України і анексію українського півострова. У своєму листі група Arts Against Aggression заявила, що джаз, який близько століття є символом миру і свободи, не має використовуватися для відбілювання репресивного режиму, виправдання анексій і воєн.