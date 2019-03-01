Республіканці: Майкл Коен брехав під час слухань в Конгресі

Двоє республіканців, члени Палати представників, просять Генеральну прокуратуру США перевірити на предмет неправдивих показань виступ колишнього адвоката Дональда Трампа Майкла Коена в комітеті з нагляду Палати представників 27 лютого.

У листі на ім’я генпрокурора Вільяма Барра Джим Джордан і Марк Медос стверджують, що Коен «безсоромно і зухвало брехав під присягою, викладаючи низку дуже важливих фактів». Конгресмени виділяють дві відповіді Коена на питання законодавців, які, на їхню думку, є обманом: ніби Коен ніколи шахрайським шляхом не мав вигоду з операцій з банками і ніколи не прагнув отримати місце в адміністрації Трампа.

«Те, що говорив Коен на засіданні Конгресу, суперечить інформації, підтвердженої владою", – мовиться у листі Джордана і Медоса. Вони мають на увазі досудову угоду, яку колишній адвокат Трампа уклав з прокуратурою міста Нью-Йорка для того, щоб уникнути серйозного покарання за неправдиві свідчення Конгресу і слідству.

Законодавці посилаються на зізнання самого Коена, зроблене в угоді з прокуратурою, що він подав банку неправдиві відомості заради власної вигоди. У тому, що стосується його надій отримати чільне місце в уряді Трампа, вони посилаються на повідомлення в Twitter старшого сина президента Дональд Трамп, який написав: «Добре відомо, що Коен просив всіх зустрічних-поперечних посприяти йому в отриманні посади глави президентської адміністрації або головного юрисконсульта». У тому, що йому це не вдалося, Коен, відповідно до джерел телеканалу ABC News, звинувачував дочку президента Іванку і її чоловіка Джареда Кушнера.

Під час публічних слухань в Конгресі в середу Майкл Коен звинуватив Дональда Трампа у брехні і шахрайстві. Законодавці-республіканці в свою чергу наполягали на тому, що Коен не заслуговує на довіру, оскільки він постійно брехав. Вони вважають, що юрист брехав навіть під час слухань в середу.

У листопаді 2018 року Коен визнав себе винним у тому, що здійснював фінансові злочини в інтересах Дональда Трампа, щоб забезпечити його перемогу на президентських виборах, включаючи ухилення від сплати податків і надання неправдивої інформації фінансовим структурам. Також Коен визнав у суді, що брехав під присягою Конгресу про угоди Трампа в Росії.

Трамп раніше неодноразово називав Коена людиною, яка не заслуговує на довіру.

У Палаті представників 27 лютого Коен звинуватив звинуватив Трампа в расизмі.