У ЗСУ зареєстрували ще три випадки COVID-19

Станом на ранок 23 квітня у Збройних силах України зареєстровано 46 випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.

За минулу добу виявлено три нові випадки захворювання.

Загалом шестеро людей вже одужали, двоє – померли. 341 людина перебуває на ізоляції.

«Двоє хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (ВМКЦ Північного регіону – 1 військовослужбовець, Чернівецький військовий госпіталь – 1 військовослужбовець), у Львівській області – 1 військовослужбовець лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування», – мовиться у повідомленні.

В Україні станом на ранок 23 квітня підтверджено 7 170 випадків COVID-19. Протягом 22 квітня отримано 578 повідомлень про нові підтверджені випадки. Загалом 504 людини вже одужали, померли – 187.