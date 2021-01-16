За добу в Україні виявили 7 729 нових хворих на COVID-19

Протягом доби 15 січня в Україні зареєстрували 7 729 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я з посиланням на міністра Максима Степанова.

144 людини померли, 2 083 госпіталізовані, у 9 792 хворих констатували одужання. Серед хворих – 245 дітей та 369 медпрацівників.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586), Донецькій (540) та Львівській (485) областях», – йдеться в статистиці.

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За даними МОЗ, за добу в Україні здійснили 48 700 тестувань, з них 29 363 – методом полімеразно-ланцюгової реації, методом імено-ферментного аналізу – 19 337.

Загалом за чам пандемії в України захворіли 1 154 692 людини, одужали 857 183 особи. Померли 20 686 людей.