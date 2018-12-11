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11 Грудень 2018, Київ 14:06
Новини | Суспільство

МОЗ збирається впровадити європейські вимоги до безпеки косметичних виробів

МОЗ планує найближчим часом оприлюднити новий регламент для громадського обговорення

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Міністерство охорони здоров’я України розробило проект постанови уряду про затвердження нового технічного регламенту на косметичну продукцію. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

«Документ має усунути юридичні розбіжності, а також адміністративні та технічні бар’єри у торгівлі між Україною та країнами Європейського Союзу», – ідеться у повідомленні.

В міністерстві зазначили, що мають намір у середньостроковій перспективі заборонити випробування косметики на тваринах та з впровадженням нового регламенту дати можливість іноземним та національним компаніям використовувати новітні технологічні розробки, зокрема альтернативні методи тестування косметичної продукції. Ці правила вже діють у Європейському союзі.

Хто і як виробляє косметику | «Бізнес-план»
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Хто і як виробляє косметику | «Бізнес-план»

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«Щоб український косметичний бізнес міг розвиватись без перешкод, а на ринку зберігалась чесна конкуренція, МОЗ України планує передбачити перехідний період для впровадження нових вимог до тестування косметичної продукції. Це рішення зумовлено тим, що в Україні на сьогодні відсутні затверджені методології альтернативних випробувань безпеки косметики», – розповіли у МОЗ.

Міністерство планує найближчим часом оприлюднити новий регламент для громадського обговорення на своєму сайті.

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