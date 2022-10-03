202 людини померли від COVID-19 за тиждень – МОЗ

Кількість виявлених хворих на коронавірусну хворобу в Україні за попередній тиждень дещо нижча, ніж за тиждень до цього, натомість кількість летальних випадків дещо зросла. Про це йдеться в даних Міністерства охорони здоров’я від 3 жовтня.

«Зафіксовано 42 802 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5 184, медпрацівників – 848)», – йдеться в зведенні за тиждень з 26 вересня по 2 жовтня.

Протягом попереднього тижня 7 167 людей госпіталізували, 35 306 хворих одужали. Зафіксовано 202 летальних випадки.

За тиждень із 19 по 25 вересня виявили 44 137 хворих, при цьому 161 хворий помер, 6 667 людей потрапили до лікарень.

Також за минулий тиждень 213 923 людини отримали щеплення від COVID-19. Більшість із них – 75,3% – становлять перші бустерні дози.

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Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 5,2 мільйона людей, МОЗ зафіксував 109 408 смертей від COVID-19.

МОЗ регулярно публікувало статистику щодо захворювання на коронавірусну хворобу в Україні до початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Після вторгнення щоденні зведення публікувати перестали, а українці на тлі зменшення кількості випадків хвороби навесні і влітку перестали масово дотримуватися протиепідемічних заходів, зокрема носити маски. При цьому постанову Кабміну про карантинні обмеження не скасовували.

В уряді заявляли, що очікують нової хвилі COVID-19 нинішньої осені.