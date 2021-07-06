За добу в Україні виявили 541 хворого на COVID-19

За добу 5 липня в Україні виявили 541 хворого на COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я вранці липня.

Поміж інших, захворіли 26 дітей та 11 медпрацівників. 266 людей госпіталізували, 20 хворих померли. У 1 086 людини констатували одужання.

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«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) та Дніпропетровській (24) областях», – йдеться в статистиці МОЗ.

Крім того, протягом доби тестували 40 517 людей, з них 20 151 – методом ПЛР, 8 271 – методом ІФА. За допомогою експрес-тестів на антиген тестували 12 095 людей.

Загалом за час пандемії в Україні зафіксували 2 238 364 хворих, з них понад 2,17 мільйона одужали, 52 504 людини померли.

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