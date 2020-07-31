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31 липня 2020, Київ 14:00
Новини | Міжнародні

Країни Азії повідомляють про зростання кількості випадків COVID-19

За підрахунками Університету Джонса Гопкінса, внаслідок пандемії коронавірусу в світі померли 672 тисячі людей, захворіли – 17,2 мільйона

Кілька країн Азії повідомили про зростання кількості випадків коронавірусної інфекції COVID-19.

Зокрема, Китай заявляє, що посилює обмеження на поїздки в столицю регіону Сіньцзян на тлі спалаху COVID-19 у північно-західному місті, а В’єтнам 31 липня повідомив про 45 нових випадків коронавірусної інфекції в місті Дананг, що є найбільшим одноденним приростом хворих у країні.

На Філіппінах президент Родріго Дутерте 31 липня заявив, що обмеження в Манілі зберігатимуться до середини серпня.

Тим часом, Гонконг повідомив про 150 нових випадків COVID-19 у місті – через день після перегляду рішення про заборону обслуговування людей всередині ресторанів.

За підрахунками Університету Джонса Гопкінса, внаслідок пандемії коронавірусу в світі померли 672 тисячі людей, захворіли – 17,2 мільйона.

Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео
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Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео

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