Ізраїль та Франція оголосили про нові обмеження у зв’язку з пандемією COVID-19

Ізраїль та Франція оголосили про нові обмеження, спрямовані на стримування поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

Прем'єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив про повернення до «повного карантину» з 25 вересня. Це відбувається після того, як число нових випадків захворювання сягнуло майже 7 тисяч на день (населення Ізраїлю становить близько 9 мільйонів людей).

Франція 23 вересня опублікувала перелік нових масштабних обмежень, які стосуються роботи барів та спортзалів.

У Вашингтоні провідний лікар-інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що є очікування, що безпечна та ефективна вакцина буде розроблена до кінця року або на початку наступного року. Фаучі виступив із такою заявою після того, як компанія Johnson&Johnson оголосила, що розпочинає третю фазу клінічного випробування вакцин після позитивних результатів на попередніх стадіях.