МОЗ: рівень захворюваності на COVID-19 серед лікарів складає 7-8%

Рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію серед медиків в Україні на сьогодні складає 7-8 відсотків від загальної кількості хворих, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. При цьому у квітні цей показник досягав 21%.

«Зниження показника інфікування медиків пов’язано з відновленням за останні три місяці у вітчизняних лікарнях системи інфекційного контролю та достатнім забезпеченням медиків засобами індивідуального захисту», – повідомив міністр.

В Україні станом на 9 липня виявили 51 224 випадки коронавірусу, померли 1 327 людей, одужали 23 784. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

За минулу добу підтвердили 810 нових випадків, померла 21 людина, одужали 665.