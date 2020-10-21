«МГБ» контролює захворюваність на COVID-19 в ОРДЛО – Лисянський 

Так зване «МГБ» контролює ситуацію із захворюваністю на COVID-19 на підконтрольній угрупованням «ДНР» та «ЛНР» території Донецької та Луганської областей. Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) заявив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.

«Вони проводять зріз в усіх напрямках, які важливі для контролю суспільно-політичної ситуації на цій території. І тому вони в курсі всього, скільки людей хворіє… Вони закріплені за кожною лікарнею», – зазначив Лисянський.

Представник омбудсмена нагадав, що угруповання «ЛДНР», не дивлячись на ріст захворюваності на COVID-19, продовжують возити жителів ОРДЛО в Росію для отримання російського громадянства.

«Те, що ми зараз бачимо, це злочин, який ще раз показує, що для них вище кількість оформлених російських паспортів, ніж кількість збережених життів жителів ОРДЛО», – заявив представник.

20 жовтня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що за даними правозахисників, загальна кількість захворювань на COVID-19 на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей становить щонайменше 14 тисяч чоловік. При цьому угруповання «ЛДНР» повідомляють про понад 5 тисяч захворілих на підконтрольній їм частині Донецької області та понад тисячу – на окупованій частині Луганщини.

24 квітня 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, що дає жителям ОРДЛО право отримати російське громадянство у спрощеному порядку.

Станом на січень 2020 року близько 200 тисяч жителів окремих районів Донецької та Луганської областей, підконтрольних російським гібридним силам, отримали російські паспорти.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».