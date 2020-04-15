Число хворих на COVID-19 у Росії перевищило три тисячі за добу

За останню добу в Росії виявлено 3388 випадків зараження коронавірусом нового типу в 65 регіонах. Померли 28 людей, повідомляє оперативний штаб із запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції.

Всього з початку епідемії зафіксовано 24 490 випадків COVID-19 у 84 російських регіонах. Число смертей досягло 198.

У Москві захворіли 1774 людини, в Московській області – 272. У трійку лідерів за кількістю хворих увійшла Мурманська область – там виявлено 137 випадків інфікування коронавірусом нового типу. Регіон обійшов за цим показником Санкт-Петербург, де за останню добу захворіли 130 осіб.

За даними Росспоживнагляду, під медичним наглядом з підозрою на коронавірусну інфекцію перебувають понад 130 тисяч осіб, проведено понад півтора мільйона тестів.