Росія: добовий приріст випадків COVID-19 – майже 8000, лише в Москві – понад 2 тисячі

У Росії за добу виявили 7 867 випадків зараження коронавірусною інфекцією нового типу, 2016 із них – у столиці країни Москві, повідомляє оперативний штаб.
За офіційними даними, загальне число заражених сягнуло 1 151 438, вилікувалося понад 943 тисячі пацієнтів.
За день, як стверджує штаб, зареєстрували 99 смертей пацієнтів із COVID-19, всього – 20 324.
У світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, кількість інфікованих COVID-19 сягнула майже 33 мільйонів, померли понад 994 тисячі людей, одужали майже 23 мільйони.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ