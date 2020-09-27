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27 вересня 2020, Київ 12:17
Новини | Коронавірус

Росія: добовий приріст випадків COVID-19 – майже 8000, лише в Москві – понад 2 тисячі

У Росії за добу виявили 7 867 випадків зараження коронавірусною інфекцією нового типу, 2016 із них – у столиці країни Москві, повідомляє оперативний штаб.

За офіційними даними, загальне число заражених сягнуло 1 151 438, вилікувалося понад 943 тисячі пацієнтів.

За день, як стверджує штаб, зареєстрували 99 смертей пацієнтів із COVID-19, всього – 20 324.

У світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, кількість інфікованих COVID-19 сягнула майже 33 мільйонів, померли понад 994 тисячі людей, одужали майже 23 мільйони.

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