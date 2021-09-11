Коронавірус: за добу в Україні виявили ​​3 869 хворих на COVID-19

Протягом доби 10 вересня в Україні виявили 3 869 нових хворих на коронавірусну хворобу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Зокрема, серед нововиявлених хворих – 387 дітей та 76 медичних працівників. 1 102 людини госпіталізували, 69 хворих померли, 1 738 людей одужали.

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«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована Львівській (379), у місті Київ (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях», – йдеться в повідомленні.

Загалом за добу проведено 65 405 тестів на коронавірус, з них методом полімеразно-ланцюгової реакції – 33 162.

Загалом, за даними МОЗ, за час пандемії в Україні захворіли понад 2,31 мільйона людей, з них 54 320 людей померли.