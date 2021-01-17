В Україні зафіксували 5 990 нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні протягом останньої доби виявили 5 990 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 177 дітей і 236 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За його словами, за минулу добу шпиталізована 2 131 людина, одужали – 8 777. Померли 116 людей.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях.
Протягом доби провели 27 975 тестувань (зокрема, методом ПЛР – 19 548, методом ІФА – 8 427).
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 160 682 особи; одужали – 865 960 осіб; померли – 20 802.
Протягом доби 15 січня в Україні, за даними МОЗ, зареєстрували 7 729 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.
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