В Україні зафіксували 5 990 нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні протягом останньої доби виявили 5 990 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 177 дітей і 236 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, за минулу добу шпиталізована 2 131 людина, одужали – 8 777. Померли 116 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях.

Протягом доби провели 27 975 тестувань (зокрема, методом ПЛР – 19 548, методом ІФА – 8 427).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 160 682 особи; одужали – 865 960 осіб; померли – 20 802.

Протягом доби 15 січня в Україні, за даними МОЗ, зареєстрували 7 729 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.