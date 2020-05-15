За кордоном на COVID-19 хворіють 145 українців – МЗС

За кордоном від COVID-19 лікуються 145 громадян України – такі дані станом на вечір 14 травня наводить пресслужба Міністерства закордонних справ.

Найбільше хворих українців в Італії – 121 особа, шестеро – лікуються в Чехії, по троє – в Австрії, Білорусі й Росії. У Швеції і США виявлено по два випадки коронавірусу у громадян України. У Молдові, Німеччині, Таїланді, Уругваї і на Мальті – по одному хворому.

За даними МЗС, 68 українців за кордоном одужали після перенесеного коронавірусу, вісім людей померли.

У світі число заражених коронавірусом перевищує чотири мільйони людей, понад 300 тисяч – померли.