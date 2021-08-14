За добу в Україні виявили 1 353 хворих на COVID-19

Протягом доби 13 серпня в Україні діагностували коронавірусну хворобу COVID-19 у 1 353 пацієнтів, свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Таким чином, кількість виявлених хворих продовжує зростати шостий день поспіль.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (198), Харківській (138), Дніпропетровській (117), Донецькій (98) та Одеській (81)», – йдеться в повідомленні МОЗ.

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Серед виявлених пацієнтів, зокрема, 99 дітей та 33 медики. Крім того, за попередню добу 641 людину діагностували, 21 людина померла, у 791 хворого встановили одужання.

Також здійснено 24 962 тести методом ПЛР, 9 121 методом ІФА та 17 068 експрес-тестів на антиген до коронавірусу.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2,26 мільйона людей, з 53 238 померли.