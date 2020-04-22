Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 квітня 2020, Київ 15:37
Новини | Коронавірус

В Україні стартують клінічні дослідження ліків, які можуть знижувати загрозу COVID-19 – ОП

Станом на ранок 22 квітня в Україні виявили 6 592 випадки COVID-19

В Україні стартують клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, який попередньо може «суттєво знижувати або повністю нейтралізувати» загрозу смерті через COVID-19, повідомив Офіс президента України.

За даними ОП, вивчається можливість комплексного використання цього засобу як для лікування коронавірусної хвороби, так і для профілактики захворювання.

В Офісі президента не вказали назву препарату та пообіцяли надати більш детальну інформацію згодом.

Станом на ранок 22 квітня в Україні виявили 6 592 випадки COVID-19. 424 людини вже одужали, 174 померли.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG