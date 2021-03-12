Ляшко: для померлих від COVID-19 кремація та поховання тіла в щільному пакеті необов’язкова

Для померлих від COVID-19 кремація та поховання тіла в щільному пакеті необов’язкова, заявив головний санітарний лікар – заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко у фейсбуці.

«Запевняю, що відповідно до діючих правил та рекомендацій від МОЗу щодо безпечного поводження з тілами померлих осіб з підозрою або підтвердженням коронавірусної хвороби (COVID-19) люди мають можливість попрощатися, забрати тіло та поховати рідних за звичайною процедурою, але з обов’язковим дотриманням усіх необхідних заходів безпеки», – написав Ляшко.

Він додав, що в урядовій постанові йдеться, «що лише за наявності надмірного виділення біологічних рідин з тіла померлого, його ховають у щільному пакеті, щоб уникнути інфікування збудником коронавірусної хвороби».

«Якщо дотримуватися усіх прописаних норм та правил при похованні та безпечному поводженні із тілами померлих проблем не має виникати. На жаль, у реальності маємо ситуації, коли рідні померлого мають пройти сім колів пекла, щоб попрощатися та поховати своїх рідних», – додав Ляшко.

Він звернувся до тих, хто має відношення до процесу організації поховання.

«Не зловживайте розгубленим станом рідних та не спекулюйте на прописаних нормах, адже там немає обмежуючих правил, що лише кремація померлого чи поховання лише в щільному пакеті!» – заявив заступник міністра.

За час пандемії в Україні виявили 1 438 468 випадків COVID-19, 27 915 людей померли.