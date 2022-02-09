У Росії та анексованому Криму – новий рекорд за числом хворих на COVID-19

У Росії та анексованому Криму, за офіційними даними, з початку пандемії COVID-19 зареєстровано новий добовий максимум хворих – понад 183 тисячі нових випадків. Померло за день 669 пацієнтів.

Зростання числа хворих у країні розпочалося після новорічних свят. Медики повʼязують це із поширенням нового штаму «омікрон». Він вважається заразнішим, але менш летальним.

На тлі зростання захворюваності, зокрема дитячої, влада не стала запроваджувати локдауни. У Росії також помʼякшили правила карантину: тих, хто контактував з хворими, більше не будуть відправляти в ізоляцію, а термін карантину для хворих буде скорочений до одного тижня.

З початку пандемії COVID-19 у Росії виявили понад 13 мільйонів хворих. Померло понад 335 тисяч пацієнтів.

Російські ЗМІ підрахували, що надмірна смертність у країні з початку пандемії COVID-19 перевищила мільйон людей. МОЗ ці повідомлення назвало хибними.

За даними Росстату, в 2021 році природне зменшення населення в Росії вперше в історії сягнуло мільйона людей.