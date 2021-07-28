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Новини | Коронавірус

У Росії за добу від COVID-19 знову померло майже 800 людей

Уперше понад 700 смертей від COVID-19 у Росії зареєстрували 6 липня. Відтоді показник нижче цієї позначки не опускався

У Росії за добу 27 липня від коронавірусної інфекції нового типу померли 798 людей, це лише на один випадок менше за добові рекорди смертності від цієї хвороби (показники 799 смертей фіксувалися 16 і 23 липня).

Число підтверджених випадків зараження COVID-19 в Росії зросло за добу на 22 420, до 6 195 232.

У Росії нині переважає штам коронавірусу «дельта», який швидко поширюється. Понад 10 регіонів оголосили обов’язкову вакцинацію для окремих груп працівників. Майже 30 мільйонів росіян (це понад 20% населення) отримали перший компонент вакцини, повідомив міністр охорони здоров’я Михайло Мурашко.

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