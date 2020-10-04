COVID-19: у Росії вперше з травня виявили понад 10 тисяч нових хворих за добу

У Росії за минулу добу виявили 10 тисяч 499 нових хворих на COVID-19, повідомляє 4 жовтня оперативний штаб боротьби з новою коронавірусною інфекцією. Всього з початку поширення COVID-19 у Росії захворіли 1 215 001 людина.

Понад 10 тисяч нових випадків COVID-19 у Росії востаннє фіксувалося 15 травня.

За минулу добу померли 107 пацієнтів, у яких був підтверджений діагноз COVID-19. Всього з моменту початку пандемії в Росії померли 21 358 хворих на нову коронавірусну інфекцію.

У світі, за даними університету Джонса Гопкінса, число виявлених хворих наближається до 35 мільйонів, померли за час пандемії 1 мільйон 33 тисячі 249 людей, одужали майже 24,3 мільйона.