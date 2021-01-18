Степанов заявив про скорочення числа госпіталізацій із COVID-19

В Україні за минулий тиждень з діагнозом COVID-19 було госпіталізовано 13 555 людей, це майже на півтори тисячі менше, ніж позаминулого тижня. Про це на брифінгу 18 січня заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«Так само виросла кількість виписаних – 15 882 людини, і це більше, ніж на позаминулому тижні», – твердить Степанов, але наголошує, що ситуація з епідемією все одно залишається напруженою.

Міністр відзначив, що аналізи на COVID-19 можна здати як у сімейних лікарів, так і в 2373 пунктах тестування. Степанов додав, що в разі наявності симптомів респіраторного захворювання чи контактів із хворими тестування безкоштовні.

В Україні протягом останньої доби, 17 січня виявили 3 034 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, шпиталізували 1 304 людини, одужали – 5 236. Померли – 67 людей.

Протягом доби провели 13 247 тестувань (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 2 846).

Фактично в Україні зараз проводять менше тестів на COVID-19, ніж місяць-півтора тому. Приміром, за 4 грудня 2020 року було виявлено 13 825 випадків захворювання (тобто більше, ніж минулої доби було проведено тестів), тоді було здійснено 67 533 тестувань (зокрема, методом ПЛР – 44 538, методом ІФА – 22 995).