У Росії знову зафіксували рекордну добову смертність від COVID-19

У Росії за добу 28 жовтня виявлено 39 849 нових випадків захворювання на COVID-19, повідомляє оперативний штаб у Москві. Це дещо менше за рекорд, зафіксований за добу 27 жовтня, коли виявили 40 096 нових хворих.

Минулої доби зафіксована максимальна з початку поширення хвороби смертність. 28 жовтня померли 1 163 пацієнти, у яких був підтверджений діагноз COVID-19 (це на чотири більше, ніж 27 жовтня). Росія включає до своїх зведень і дані з окупованого українського Криму.

Через зростання захворюваності російський президент Володимир Путін оголосив неробочими дні з 30 жовтня до 7 листопада включно. Через святкування в Росії Дня народної єдності фактично неробочими будуть тільки три дні, з 1 до 3 листопада. Регіони з найскладнішою епідеміологічною ситуацією могли оголосити неробочі дні вже з 23 жовтня.