В Україні минулої доби виявили 3 096 нових випадків COVID-19 – МОЗ

Протягом доби 28 травня в Україні виявили 3 096 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 – такі офіційні дані Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з повідомленням, за минулу добу 1 309 хворих на COVID-19 госпіталізували, 10 199 – одужали, 156 – померли.

«За добу протестовано методом ПЛР – 25 401 особу, методом ІФА – 10 963 особи, експрес-тестами – 21 020 осіб», – ідеться в повідомленні.

За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (377), Дніпропетровській (261), Львівській (231) та Київській (197) областях.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 199 769 людей, одужали – 2 030 415, померли – 50 388.