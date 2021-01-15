Кількість нових випадків COVID-19 зросла до понад 8 тисяч – МОЗ

За останню добу в Україні виявили 8 199 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 236 дітей і 315 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, за минулу добу шпиталізували 2 152 людей, 166 людей померли. Одужали 10 328 осіб.

Протягом доби провели 49 596 тестувань, зокрема, методом ПЛР – 30 225, методом ІФА – 19 371.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 1 146 963 людей, одужали 847 391 людина, померли – 20 542.

В Україні від 8 до 24 січня діє посилений карантин.