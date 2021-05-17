В Україні виявили понад 2 тисячі нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні виявили 2 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 104 дитини та 47 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, минулої доби шпиталізували 1 260 людей, 109 людей померли.

За добу провели 17 306 тестувань, зокрема методом ПЛР – 9 966, методом ІФА – 1 396, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 944.

За останню добу, за даними МОЗ, найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) і Одеській (134) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 156 000 людей, 48 184 – померли.