Коронавірус: в Україні виявили 484 нових випадки за добу

За добу 31 липня в Україні зафіксували 484 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 16 дітей і сім медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За даними МОЗ, минулої доби шпиталізованих людей було більше, ніж тих, що одужали: 473 і 131 відповідно. Померли шестеро людей.

За добу провели понад 26,4 тисячі тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) і Київській (24) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 253 269 людей, 52 951 – померли.