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Новини | Коронавірус

В Україні виявили майже 10 тисяч нових випадків COVID-19 – МОЗ

Також за минулу добу шпиталізували 1881 людину, одужали – 4 229, померли 317 людей

В Україні за останню добу зафіксовано 9 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 918 дітей і 207 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу шпиталізували 1881 людину, одужали – 4 229, померли 317 людей.

Протягом доби провели понад 74 тисячі тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) і Донецькій (662) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 469 856 людей, 57 206 – померли.

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