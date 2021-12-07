В Україні виявили 8 655 нових випадків COVID-19

В Україні за добу 6 грудня зафіксували 8 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 716 дітей і 200 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Протягом минулої доби, за даними МОЗ, шпиталізували 1 349 людей, понад 22,8 тисячі – одужали, 467 людей померли. За добу провели майже 71 тисячу тестувань.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (1270).

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 3,5 мільйонів людей, 88 986 – померли.