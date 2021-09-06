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Новини | Коронавірус

У неділю в Україні виявили 773 нові випадки COVID-19 – МОЗ

За минулу добу шпиталізували 635 людей, 457 – одужали, померли 18 пацієнтів

В Україні за добу 5 вересня зафіксували 773 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 62 дитини, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу шпиталізували 635 людей, 457 – одужали, померли 18 пацієнтів.

Протягом доби провели майже 23 тисячі тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61) та Львівській (56) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 298 307 людей, 54 001 – померли.

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