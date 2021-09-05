Росія: число заражень COVID-19 перевищило 7 мільйонів, за добу померли майже 800 людей

У Росії за останню добу зафіксували ще 18 645 нових випадків COVID-19, а число виявлених хворих за весь час пандемії перевищило 7 мільйонів, повідомляє оперативний штаб.

За добу 4 вересня від коронавірусної інфекції нового типу в Росії померли 793 людини, показник добової смертності не опускається нижче позначки 700 людей із 6 липня, а в окремі дні в серпні фіксувалося понад 800 смертей за добу.

Загальне число померлих, за офіційними даними, перевищило 187 тисяч.

Незалежні демографи і дослідники статистики дають оцінку смертності в 3,5 раза вищу, припускаючи, що вона перевищила показник 600 тисяч людей.

Зокрема, демограф Олексій Ракша вважає, що «зараз кожен день через ковід помирає від 2400 до 3000 людей, і це означає, що два-три тижні тому заражалося 250–300 тисяч щодня, з них приблизно половина або 60% мали звертатися до лікувального закладу, їм повинні були робити тести і виявляти у них вірус. Реальна статистика мала б бути приблизно 150–180 тисяч хворих щодня в липні», – наголосив фахівець в інтерв’ю Vot-tak.tv, проєкту телеканалу «Белсат».