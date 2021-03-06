В Україні виявили понад 9 тисяч нових випадків COVID-19 за добу

В Україні за останню добу, 5 березня, виявили 9 144 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 563 дітей та 299 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу, за його словами, шпиталізували 3 309 людей, 3 351 людина одужала, померли 156.

Протягом доби провели 81 333 тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (682), Житомирській (749), Вінницькій (714), Івано-Франківській (676) та Закарпатській (665) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 394 061 людина, 26 919 людей померли.