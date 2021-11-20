За добу в Україні виявили 18 250 нових випадків COVID-19, 664 людини померли

У Міністерстві охорони здоров’я України повідомили, що минулої доби, 19 листопада, в Україні зафіксували 18 250 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (кількість нових хворих іде на спад: 9 листопада виявили понад 24 тисячі інфікованих).

Згідно з нинішнім повідомленням, із загального числа нових хворих на COVID-19 – 1 463 дитини та 380 медпрацівників.

Також за минулу добу шпиталізували 3 594 особи, померли 664 людини, одужали 21 979 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 322 308 осіб, померли 80 895 людей.

Загалом із початку пандемії у світі, за даними американського Університету Джонса Гопкінса, зафіксували понад 256 мільйонів 748 тисяч випадків захворювання, від COVID-19 померли понад 5 мільйонів 140 тисяч людей.