МОЗ: від COVID-19 в Україні вакциновані ще понад 28 тисяч людей

В Україні за добу 25 грудня від COVID-19 вакцинували 28 258 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Зокрема, першу дозу отримали понад дев’ять тисяч людей, другу дозу – більше ніж 18 тисяч, додаткову дозу отримали 104 людини, ревакцинальну дозу – 248 людей.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні, за даними МОЗ, принаймні одну дозу вакцини отримали понад 14,5 мільйонів людей, дві дози – більше ніж 13,3 мільйона, додаткову дозу – 2 022 людини, ревакцинальну дозу – 615 людей.