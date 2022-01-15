МОЗ: в Україні від COVID-19 вакцинували ще понад 90 тисяч людей

В Україні за добу 14 січня проти COVID-19 вакцинували 90 817 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Зокрема, першу дозу отримали понад 30 тисяч людей, другу дозу – більше ніж 43 тисячі, додаткову дозу отримали 659 людей, бустерну дозу – понад 16,5 тисячі.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії, від коронавірусу в Україні принаймні першою дозою щеплені більше ніж 14,9 мільйона людей, дві дози мають 14,2 мільйона, додаткову дозу отримали 8 639 людей, бустерну дозу – понад 87 тисяч людей.