Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 9 мільйонів

У світі станом на 22 червня зафіксовано 9 015 582 випадки інфікування коронавірусом, померли 469 378 людей, одужали понад 4,4 мільйона. Про це свідчать дані Університету Джонса Гопкінса.

Ще 18 червня повідомлялося про трохи більше, ніж 8,5 мільйона інфікованих.

Найбільша кількість інфікованих та смертей у США – майже 2,3 мільйона та понад 120 тисяч відповідно.

У Бразилії виявили більш ніж 1 мільйон випадків, померли понад 50 тисяч людей.

За кількістю інфікованих третє місце у світі посідає Росія – понад 591 тисяча, а за смертністю Британія – 42 731 жертва.

В Україні станом на ранок 22 червня зафіксували 37 241 випадок хвороби. Одужали вже 16 642 людини, 1012 пацієнтів померли.