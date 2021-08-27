Кріштіану Роналду повернувся до «Манчестер Юнайтед»

Португальський футболіст Кріштіану Роналду залишив італійську команду «Ювентус» і повернувся до «Манчестер Юнайтед», де в 2000-х став зіркою європейського футболу.

«Ласкаво просимо додому, Кріштіану», – йдеться в повідомленні англійського футбольного клубу в інстаграмі.

Деталі контракту не повідомляються. За даними спортивних журналістів, «Манчестер Юнайтед» запропонував португальцю дворічну угоду з зарплатою 30 мільйонів євро на рік.

36-річний Роналду грав за англійську команду в 2003–2009 роках. За цей час він провів 292 матчі і забив 118 м’ячів. Він тричі в складі «червоних дияволів» вигравав англійську прем’єр-лігу, одного разу – Лігу чемпіонів. Потім він провів наступні дев’ять років в мадридському «Реалі».

Улітку 2018 року володар п’яти Золотих м’ячів перейшов до «Ювентуса». За цей час команда двічі виграла чемпіонат Італії.