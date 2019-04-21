ЦВК опрацювала понад 20% протоколів, Зеленський має понад 73% підтримки

Центральна виборча комісія продовжує оприлюднювати дані за результатами другого туру виборів президента України.

Згідно з повідомленням, станом на 1:05 22 квітня опрацьовані 23,13% протоколів по Україні, враховані голоси 3 мільйонів 852 тисяч 553 виборців. Перемагає, за цими даними, Володимир Зеленський (73,30%), чинний президент Петро Порошенко набирає 24,36% голосів виборців.

Активність виборців, станом на 20:00 склала 62,07%.

Як свідчать дані національного екзит-полу, шоумен Володимир Зеленський перемагає у другому турі виборів президента України, набираючи 73% голосів виборців.

За чинного президента України Петра Порошенка, за цими даними, проголосували 25,5% виборців.

Ще 1,5 % виборців повідомили, що викреслили обох кандидатів або зіпсували бюлетень.

Президент Петро Порошенко заявив, що визнає поразку і готовий привітати свого опонента. Порошенко наголосив, що залишить посаду президента, але не піде з політики.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.