ЦВК на рік продовжила для Чорновол строк подання документів для реєстрації депутаткою

Центральна виборча комісія повідомила, що продовжила на один рік строк подання Тетяною Чорновол документів для реєстрації народною депутаткою України. Як повідомили у ЦВК, таке рішення ухвалили у відповідь на прохання Тетяни Чорновол.

«6 жовтня до комісії надійшла заява Тетяни Чорновол про наявність причин, що перешкоджають їй у встановлений законом 20-денний строк подати документи, необхідні для реєстрації народною депутаткою, і з проханням продовжити такий строк до одного року у зв’язку із проходженням нею військової служби в Cилах безпеки і оборони України», – йдеться в повідомленні.

У ЦВК зазначили, що відповідно до законодавства України визнала зазначені в заяві причини поважними і встановила строк подання Тетяною Чорновол документів для її реєстрації народною депутаткою до 6 жовтня 2026 року включно.

18 вересня ЦВК визнала Тетяну Чорновол, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку партії «Європейська солідарність» під № 27, обраною народною депутаткою України на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року.

Це сталося після того, як 30 серпня у Львові вбили народного депутата від «Європейської солідарності», колишнього спікера парламенту Андрія Парубія.