За шість годин після закінчення виборів ЦВК підрахувала 9% голосів

За шість годин після закінчення виборів Центральна виборча комісія України підрахувала 8,9% голосів.

За даними ЦВК, Володимир Зеленський отримує 29,48%, Петро Порошенко – 16,96%, Юлія Тимошенко – 13,87%, Юрій Бойко – 11,08%, Анатолій Гриценко – 6,88%.

Недійсними по Україні визнали 1,16% бюлетенів.

В Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента країни. Явка на виборах склала близько 63,5%.

За даними національного екзит-полу, Володимир Зеленський отримує 30,6%, Петро Порошенко – 17,8%, Юлія Тимошенко – 14,2%, Юрій Бойко – 9,7%, Анатолій Гриценко – 7,1%, Ігор Смешко – 6,5%, Олег Ляшко – 4,7%, Олександр Вілкул – 4%, Руслан Кошулинський – 1,7%, Олександр Шевченко – 0,5%.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.