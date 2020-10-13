ЦВК припинила повноваження Одеської ТВК за кандидата в мери Голубова та кандидатів у депутати

Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження Одеської міської територіальної виборчої комісії через низку її рішень. Про це ЦВК повідомила за результатами засідання 13 жовтня.

Комісія відмовилася задовольнити скаргу Одеської міської організації політичної партії «Блок Дмитра Голубова». Партія скаржилася на бездіяльність місцевої ТВК, яка з першого разу відмовилася реєструвати самого Дмитра Голубова кандидатом у мери Одеси, а кількох членів виборчих списків політичної сили – кандидатами в місцеві депутати.

Крім того, Центрвиборчком вказав на порушення в діяльності Одеської міської ТВК.

Читайте також: «Музей виборчого трешу»: в Одесі стартувала музейна кампанія проти підкупу виборців

«Було встановлено, що, приймаючи постанови від 11 жовтня 2020 року №159 та 160 про реєстрацію кандидатів у депутати Одеської міської ради, висунутих Одеською міською організацією політичної партії «Блок Дмитра Голубова», та про реєстрацію кандидата на посаду одеського міського голови, висунутого вказаною організацією, а також постанову №155 про реєстрацію кандидатів у депутати Одеської міської ради, висунутих Одеською обласною організацією Політичної партії «Наш край», Одеська міська ТВК ухвалила рішення всупереч рішенням судів, які набрали законної сили», – йдеться в заяві ЦВК.

Комісія оцінила дії територіального органу як повторне перевищення повноважень. Відтак ЦВК скасувала вказані постанови і достроково припинила повноваження всього складу Одеської міської ТВК.

Читайте також: ЦВК не братиме участі в проведенні опитування, яке анонсував Зеленський

«Місцеві організації політичних партій, за поданням яких до складу цієї комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено цією постановою, можуть не пізніше 17 години 14 жовтня 2020 року подати до ЦВК кандидатури для включення до її складу», – зазначають у Центрвиборчкомі.

Також Комісія, за повідомленням, звернулася до Національної поліції для «перевірки викладених у постанові ЦВК обставин та в разі виявлення підстав вжиття згідно із законодавством України заходів реагування».

13 жовтня Одеський окружний адміністративний суд скасував реєстрацію кандидата в міські голови Одеси Дмитра Голубова за позовом іншого кандидата.